Brand botst op Vos na spannend kijkstuk in Wereldbeker in Rucphen

Marianne Vos had bij haar terugkeer in Val di Sole nog net naast de overwinning gegrepen, in Rucphen wou ze dat niet nog eens meemaken. Vanaf het startschot legde de Nederlandse een verschroeiende tempo op.

Alleen Lucinda Brand, Fem van Empel - de winnares in Val di Sole - en Puck Pieterse konden aanklampen. Pas op het einde van de eerste ronde kon Brand even naar adem happen en overnemen.

Denise Betsema, die in de Wereldbekerstand dichterbij wilde sluipen, had haar start gemist, maar kon bij een aarzeling in de kopgroep toch weer aansluiten halfweg koers. Niet om in het wiel te hangen, wel om meteen over te nemen. Betsema sloeg met haar versnelling Pieterse en Worst murw.

Brand, Vos en Betsema maakten er tot in de slotronde een beklijvend kijkstuk van: Brand nam het initiatief en schudde stevig aan de boom, zonder resultaat. Vos weigerde te plooien.

Toch zag Vos even het Italiaanse scenario voorbij flitsen: in Val di Sole bleef ze aan een paaltje haken, nu schoot ze uit haar klikpedaal. Maar nu kon het de geslepen vos niet ontmoedigen. Bij de laatste bocht had ze Brand weer bijgehaald en in de sprint maakte ze het meesterlijk af.