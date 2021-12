Modderduivelin Lucinda Brand ploetert naar 2e zege op rij in Boom

Tijdens de verkenning vloog Lucinda Brand over het parcours, maar na de juniorenwedstrijden en de regenval was De Schorre in Boom omgetoverd in een modderpoel.

Terwijl iedereen wat voorzichtiger uit de startblokken schoot, stormde Inge van der Heijden meteen naar voor. De Nederlandse kon bijna twee ronden proeven van de koppositie, tot ze onder druk van Brand een slippertje maakte.

Meer had de wereldkampioene niet nodig om aan een solo te beginnen. Net als in Besançon stak Brand er met kop en schouders bovenuit. Ze liet zich op geen foutje betrappen en loopt met een 4e zege in 5 SP-manches uit in het klassement.

De strijd om de 2e plek bleef wel tot op het einde spannend. Denise Betsema was na een schoenwissel ver teruggeslagen, maar peuzelde vervolgens de ene na de andere renster op.

Maar op Inge van der Heijden beet de nummer 2 in het klassement haar tanden stuk. Betsema kwam tot op een meter van haar landgenote, maar slaagde er niet in om de schade nog meer te beperken.