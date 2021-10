Betsema is ongrijpbaar in Ruddervoorde, Cant is tevreden met 4e plek

Na het Wereldbeker-avontuur in Amerika was het afwachten hoe iedereen de jetlag verteerd had.

Wereldkampioene Lucinda Brand was nog niet helemaal de oude en miste haar start. Verder dan de 5e plaats kwam ze niet. Brand speelt zo ook haar leidersplek in de Superprestige kwijt.

Wie zich wel als een vis in het water voelde in Ruddervoorde, was Denise Betsema. Halfweg de cross schudde ze met Van der Heijden het laatste zandzakje van zich af.

Betsema stoomde door en hield aan de streep driekwart minuut over op eerste achtervolger Worst. Van der Heijden hield stand op de 3e plaats en maakte er een Nederlands podium van.

Op plek 4 eindigde Sanne Cant. De Belgische kampioene was bliksemsnel van start gegaan en gaf een goede indruk. Het is haar eerste top 5-plaats in een klassementscross dit seizoen.

Ook het vermelden waard is de 10e plaats van de 17-jarige Elynor Backstedt. De Britse veroverde een maand geleden de wereldtitel op de weg bij de junioren en manifesteerde zich vandaag goed tussen doorwinterde profs.