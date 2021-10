Lucinda Brand zegeviert in modderige Superprestige-opener in Gieten

Brand trotseert Betsema en de modder in Gieten

Parijs-Roubaix links laten liggen om je helemaal te focussen op het veldritseizoen. Aan ambitie bleek er geen gebrek bij wereldkampioene Lucinda Brand, die in Gieten aan haar veldritseizoen begon.

De eerste manche van de Superprestige beloofde door de hevige regenval een waar modderspektakel te worden en zo geschiedde. Sanne Cant, die gisteren won in Meulebeke, stoof als eerste het veld in, met een alerte Brand in haar spoor.

Niet veel later was het Betsema die ervandoor ging. De Nederlandse sloeg meteen een aardige kloof, maar Brand liet niet begaan. De twee Nederlandse dames zouden er een tweestrijd van maken, in de achtergrond kwam er niemand meer terug.

Vlak voor het ingaan van de op één na laatste ronde kwam Brand finaal aansluiten bij Betsema. De wereldkampioene leek haar wedstrijd uitstekend ingedeeld te hebben en ging er niet veel later alleen vandoor.

Betsema klampte nog even aan, maar in de slotronde brak de veer. Brand soleerde zo naar haar eerste zege van het seizoen in haar eerste cross van het seizoen. Cant werd eerste landgenote op plek 8. Brand is ook meteen de eerste leidster in de Superprestige.