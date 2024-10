Het ploegenspel loont: Marion Norbert Riberolle volgt zichzelf op als winnares in Essen na kwieke aanval

De laureate was geëmotioneerd na de finish: "Dit is een heel belangrijke overwinning, want het waren geen makkelijke dagen. Mijn oma ligt in het ziekenhuis. Ik zei haar gisteren dat ik voor haar zou winnen, dus ik ben content. Deze zege is voor haar. Mijn moeder was hier ook niet, normaal is ze er altijd bij. Maar ze is nu bij haar mama."



"Ik ben superblij. Vorig jaar was mijn eerste zege in december, nu in het begin van het seizoen. Dit is ook mooi voor de ploeg. Ik zit samen in de camper met Sara Casasola, zij is een goeie ploegmate. Het is was dus superleuk."



Ze ging er als een speer vandoor: "Ik heb progressie gemaakt op de weg. Ik moet meer vertrouwen hebben in mezelf."



"In mijn hoofd was het niet meteen duidelijk wat het plan was om te winnen, maar ik denk dat ik de goede move heb gedaan."