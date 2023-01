Indrukwekkende Betsema degradeert tegenstand tot figuranten in Zonnebeke

Het mag er dan misschien uitgezien hebben alsof dit een heel gemakkelijke zege was, ik heb toch serieus moeten duwen want de vele modderstroken lagen er heel zwaar bij", verscheen Denise Betsema voor de camera.



"Toen ik eenmaal voorop kwam te liggen, en ja dat was heel snel in de wedstrijd, kreeg ik vleugels. Ik wou er van dan af alles aan doen om deze wedstrijd te winnen. Ik kreeg Marion Norbert Riberolle achter mij en ik weet dat zij op zware modderstroken heel goed uit de voeten kan."



Het kwam erop aan om mijn tempo zeer strak te houden en niet te laten zakken. Daar slaagde ik in. Ik denk dat Marion op een gegeven moment tevreden was met de tweede plaats want de afstand tussen ons bleef rond de minuut schommelen zonder dat ik extra moest bijgeven. Ik ben blij met mijn tweede zege van het seizoen", sloot Betsema af.