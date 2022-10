Lucinda Brand kan Van Empel in Meulebeke wel kloppen in de sprint

Met overwinningen in Kruibeke en Beringen ging Fem van Empel in de Berencross vandaag voor een perfecte hattrick. Het Nederlandse toptalent nam het heft dan ook meteen in handen en kreeg Ceylin Alvarado mee in haar zog.



Niet veel later kwamen ook Brand, Van Alphen en Van der Heijden aansluiten. Denise Betsema had de boot dan weer helemaal gemist na een trage start.



Ondertussen bleef Van Empel maar beuken om een definitieve kloof te slaan en bij het ingaan van de laatste ronde had de vrouw-in-vorm plots 11 seconden voorsprong op Brand en de herrezen Betsema.



De 20-jarige Van Empel leek zegezeker, maar werd door een onverwachte slipper toch opnieuw een halt toegeroepen door de twee achtervolgster.



Een sprint met 3 moest dus voor de beslissing zorgen. De explosieve Van Empel wreef zich al in de handen, maar in extremis was het toch de sluwe Brand die de handen in de lucht mocht steken.