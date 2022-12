Van Anrooij maakt favorietenrol in Azencross waar en pakt derde zege in een week

Geen Pieterse, geen Brand, geen Betsema, geen Alvarado en in laatste instantie geen Vas. Van Anrooij kreeg amper tegenstand op het modderige parcours in Loenhout.

Bij haar eerste passage op het wasbord had ze al de volledige 9 bulten voorsprong op eerste achtervolgsters Schreiber en Zemanova, die nog krampachtig probeerden aan te klampen.



Tevergeefs. Op van Anrooij stond geen maat, de seconden telden ronde na ronde op. Met het uitvallen van Yara Kastelijn halfweg koers, viel nog een eventuele concurrente weg, ook al deed ze niet echt mee aan het front.



De Luxemburgse Marie Schreiber toonde zich "the best of the rest". Lange tijd leek de derde plaats haalbaar voor de Tsjechische Kristyna Zemanova, maar in het slot zakte ze nog weg naar de zevende plaats. Manon Bakker was de lachende derde.



Voor van Anrooij is het de derde zege in een week tijd. Gisteren reed ze naar een tweede plek in de avondcross in Diegem, waar ze Pieterse moest laten voorgaan.