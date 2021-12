Zege nummer 13! Zuinige Brand dicteert ook in Loenhout, Cant wordt 5e

Bekijk hier een korte samenvatting van de wedstrijd:

Lucinda Brand slaat toe op het juiste moment

In alweer een Nederlands onderonsje was het Shirin van Anrooij die bij de start het meeste aanvalsdrift toonde. Denise Betsema, de leider in de X²O-trofee nam snel over en sprokkelde aan het einde van de 1e ronde enkele belangrijke bonusseconden voor het klassement.



Lucinda Brand en Van Anrooij maakten vervolgens de aansluiting met Betsema en het trio kreeg even later ook nog het gezelschap van Annemarie Worst, die al even snel de rol weer moest lossen.



Op een al bij al snelle omloop met hier en daar een pittige modderstrook was het Betsema die bijna voortdurend het tempo bepaalde. Brand gleed makkelijk mee, Van Anrooij moest alle zeilen bijzetten om haar twee landgenotes te volgen.



Brand, de grote slokop dit seizoen, wachtte geduldig haar moment af en zette in de laatste halve rondje een tandje bij. Betsema had geen antwoord op de moordende versnelling van Brand, die uiteindelijk nog met een bonus van 14 seconden over de streep bolde. Betsema werd 2e, Van Anrooij finishte als 3e.



Op ruim anderhalve minuut kwam een prima rijdende Sanne Cant als eerste Belgische binnen op de 5e stek.