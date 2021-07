Bermudaanse Duffy stormt naar triatlongoud, Barthelemy knap 10e

00:54

00 uur 54. Klikschoenen out, loopschoenen in. Inmiddels ontluikt de slotfase van het fietsen. Het is koffiedik kijken hoe Barthelemy uit de wisselpost komt. Kan ze standhouden tegen enkele sterke hardloopsters in haar groepje? Ook op Michel zetten we een vergrootglas. We hebben haar sterke loopcapaciteiten nog nodig in de mixed relays. Is ze in vorm? .