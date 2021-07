Sterke Van Riel wordt 4e in olympische triatlon, Noor Blummenfelt pakt goud

Fase per fase

01:17 01 uur 17. Eind goed, al goud voor Blummenfelt! Van Riel 4e. De Noor Kristian Blummenfelt is olympisch kampioen. Hij kan het zelf niet geloven en schreeuwt het uit. Topfavoriet Alex Yee en Hayden Wilde nemen respectievelijk zilver en brons. Onze landgenoot Marten Van Riel valt net naast het podium (4e) na een knappe wedstrijd.

01:16 01 uur 16. Blummenfelt voor goud. De kogel lijkt door de kerk. Met een ijzesterke inspanning laat hij iedereen achter. Yee probeert wel nog, maar de vogel lijkt gaan vliegen.

01:15 01 uur 15. Blummenfelt op rozen? Blummenfelt zet alles op alles om zich los te weken van Yee en Wilde. Yee moet vol aan de bak, maar lijkt de strijd te verliezen.

01:14 01 uur 14. Blummenfelt wil het niet tot een sprint laten komen. De Noor wil zijn belagers met een tempoversnelling afschudden. Dirk Gerlo.

01:10 01 uur 10. De medailleplaatsen lijken beslist. Yee, Blummenfelt en Wilde gaan als wildemannen tekeer en lijken de medailles onderling te verdelen. Onze landgenoot Van Riel volgt op negen seconden van het ontsnapte trio.

01:09 01 uur 09. Van Riel lijkt af te haken. Blummenfelt op rozen. De Noor trekt serieus door en krijgt slechts 2 kompanen mee in zijn spoor. Van Riel moet nu het gat proberen dichten om een medaille te halen.



01:06 01 uur 06. Met zes voor drie plaatsen. Gevaar geweken voor Van Riel. Hij sluit aan bij de eerste groep. Kan hij het tempo van de sterke loper Yee volgen?

01:02 01 uur 02. De kopgroep breekt even in twee brokken. Het verdict: 2 groepjes van 4 met Van Riel in het tweede groepje.

01:00 01 uur . Toen waren ze nog met 9. Van Riel heeft nog 8 tegenstanders om een medaille te halen. Alex Yee is nu wel begonnen met een serieuze tempoversnelling.

00:56 00 uur 56. De eerste van de vier looprondes zit erop en Van riel gaat goed mee. Onze landgenoot beschikt over een goede spurt ... Dirk Gerlo.

00:52 00 uur 52. Yee dicteert het tempo. Alex Yee schudt aan de boom tijdens het lopen. Van Riel blijft voorlopig als 4e in het zog van de ontketende Brit. De achterdeur van de kopgroep staat nu wel serieus open.

00:49 00 uur 49. Van Riel begint als 10e loper. Ook de kopgroep trekt nu de wisselpost in. Onze landgenoot Van Riel begint als 10e aan het lopen. Kan hij zijn plekje in de kopgroep vasthouden?

00:47 00 uur 47. Salvisberg krijgt nu wel een grote voorsprong en gaat alleen aan het fietsen beginnen. De achtervolgers rekenen erop dat hij straks een vogel voor de kat is tijdens het lopen. Dirk Gerlo.

00:43 00 uur 43. Penalty voor Pearson. Morgan Pearson, aanwezig in de kopgroep, krijgt een tijdstraf van de organisatie. Hij zal 15 seconden in een penalybox moeten doorbrengen tijdens het lopen. Waarom? De Amerikaan liet wat spullen achter toen hij al uit de eerste wisselpost was.

00:42 00 uur 42. De kopgroep rijdt in spaarstand momenteel. Straks gaat de wedstrijd pas echt losbarsten. Dirk Gerlo.

00:39 00 uur 39. Salvisberg krijgt 21". Zachaus geeft het stokje door aan de Zwitser Andrea Salvisberg. Kan hij straks alleen de wisselpost bezoeken?

00:27 00 uur 27. Luxemburger komt in het vizier. Het is een kat-en-muisspelletje tussen het jagende "peloton" en de eenzame vluchter Zachaus. Al lijkt de Luxemburger steeds meer op een hapklaar brokje voor de groep Van Riel.

00:20 00 uur 20. Zachaus gaat er solo vandoor. Het gaat te traag voor de Stefan Zachaus. Hij kiest het hazenpad, maar voelt nog steeds de hete adem van Van Riel en co in zijn nek. De dood of de gladiolen voor de Luxemburger?