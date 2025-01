Zizou Bergs schuift na pittige kwalificaties ook wildcardspeler opzij in eerste ronde Auckland

Zizou Bergs (ATP 71) heeft getoond dat hij zijn felbevochten plekje op de hoofdtabel in Auckland waard is. De 25-jarige Limburger haalde het in twee sets van thuisspeler Isaac Becroft (ATP 939), die een wildcard kreeg.

Terwijl zijn tegenstander fris aan het toernooi kon beginnen met een wildcard, had Zizou Bergs al een pittig programma afgewerkt in Nieuw-Zeeland.

Eerst had hij Pablo Carreno Busta, een voormalige top-10-speler, al uitgeteld in drie sets in de kwalificaties en ook tegen het vijfde reekshoofd Francisco Comesana moest onze landgenoot ruim 2 uur zwoegen om een set achterstand ongedaan te maken.

Dan leek Isaac Becroft op papier een eenvoudigere opdracht voor Bergs. In de eerste set kwam de Limburger nooit in de problemen en volstond één break voor 6-3-setwinst.

Een derde driesetter op een rij hoefde niet voor Bergs. Becroft kwam voor eigen publiek 2-5 voor, maar onze landgenoot won 5 spelletjes op een rij om het in twee sets af te maken.

In de tweede ronde neemt de Belgische nummer twee het op tegen de Italiaan Flavio Cobolli (ATP 32), het zesde reekshoofd, die vrij was in de eerste ronde. Bergs bereidt zich in Auckland voor op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar.