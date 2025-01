Zizou Bergs maakt het rijzende ster Arthur Fils lastig, maar niet lastig genoeg

De tweede ronde in Hongkong is het eindstation voor Zizou Bergs geworden. De 20-jarige Fransman Arthur Fils was in twee lange sets de betere.

Arthur Fils zette de voorbije jaren zijn weg naar de top in en brak vorig seizoen helemaal door met toernooiwinst in Hamburg en Japan.

De 20-jarige Fransman had het tegen Zizou Bergs wel niet onder de markt. Bergs kreeg in de eerste set zelfs een setpunt, bij 7-6 in de tiebreak. Maar met 3 punten op een rij ging de set toch naar Fils.



Ook in set 2 ging het gelijk op, tot 4-4. Maar één game later moest Bergs met het mes op de keel serveren om in de wedstrijd te blijven. Dat lukte niet.