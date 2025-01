Titelverdediger Jannik Sinner overleeft eerste test op Australian Open

Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner heeft geen vrijgeleide gekregen naar de tweede ronde op de Australian Open. De Italiaan moest zich in het zweet werken tegen de Chileen Nicolas Jarry.

Hoe win je van iemand die amper breakkansen toestaat? Dat vraagstuk moest titelverdediger Jannik Sinner oplossen in zijn eerste ronde van de Australian Open.

De Chileen Nicolás Jarry gaf in de eerste set geen krimp op zijn opslag en dwong als eerste breakkansen af. Ook Sinner vergat niet veel later om een break af te dwingen, waardoor hij het in de tiebreak moest doen.

Een gelijkaardig verhaal in set 2. Sinner gunde Jarry amper 5 punten op zijn opslag, omgekeerd kon de Italiaan ook maar 7 punten pakken wanneer de Chileen mocht serveren. Een tweede tiebreak was onvermijdelijk, opnieuw met Sinner als winnaar.

Dan was de veer wel gebroken bij Jarry. Sinner, die zijn eerste match van 2025 afwerkte, speelt nu tegen de Japanner Taro Daniel of de Australische wildcard Tristan Schoolkate.