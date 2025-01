Nederlandse Australiër Tristan Schoolkate snoept nummer 1 Jannik Sinner een set af, einde verhaal voor Joao Fonseca

do 16 januari 2025 12:02

Australian Open Jannik Sinner ( 1 , 1 ) Tristan Schoolkate ( 173 , Wild card ) einde 4 set 1 6 6 set 2 4 6 set 3 1 6 set 4 3

Nummer 1 van de wereld Jannik Sinner heeft een eerste keer setverlies geleden in 14 matchen. In de tweede ronde van de Australian Open had de Italiaan 4 sets nodig tegen Tristan Schoolkate, een Australiër met roots in Zeeland. Het 18-jarige toptalent Joao Fonseca verloor een marathonmatch.

In zijn jacht op een tweede Australian Open-titel stond Jannik Sinner in de tweede ronde tegen de Australische wildcardspeler Tristan Schoolkate (ATP-173). Klinkt Nederlands? Dat is het ook. De roots van de 23-jarige tennisspeler liggen in Nederland, in Zeeland. Met de steun van het Australische publiek schoot hij het best uit de startblokken. Schoolkate speelde agressief en gevarieerd tennis en brak in game 10 door de opslag van Sinner. Met een lovegame smeerde hij de Italiaan zijn eerste setverlies in 14 matchen aan, het eerste sinds begin oktober.

Die stunt kon Schoolkate niet herhalen in het vervolg van de wedstrijd. Sinner sprak zijn ervaring aan en bleef even koel als het weer momenteel thuis in Zuid-Tirol. Tot 3-3 in de tweede set hield Schoolkate nog gelijke tred, daarna nam Sinner de regie over van de "Zeeuw". Hij won de wedstrijd in 4 sets. Onder luid applaus verliet Schoolkate de volgepakte Rod Laver Arena. Sinner speelt nu voor een plaats in de 1/8e finales tegen de Amerikaan Marcos Giron (ATP-46).

13 matchen had Jannik Sinner geen set verloren. Tot hij tegenover Tristan Schoolkate kwam te staan.

Toptalent Fonseca verliest in 5 sets

Voor Joao Fonseca is de Australian Open afgelopen. De 18-jarige Braziliaan werd met de voeten op de grond gezet door Lorenzo Sonego. De Italiaan had wel 5 sets nodig om het toptalent een halt toe te roepen. De twee leverden een prachtige tennismatch af. Fonseca won eind vorig seizoen de ATP Next Gen Finals, een toernooi voor beloftevolle spelers met o.a. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner op de erelijst. In de eerste ronde had de Braziliaan top 10-speler Andrej Roebljov uit de Australian Open gewipt.