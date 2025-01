Is een nieuwe ster geboren? Joao Fonseca (18) mept bij debuut meteen top 10-speler uit Australian Open

Toptalent Joao Fonseca heeft meteen voor een verrassing gezorgd bij zijn eerste deelname aan een grandslamtoernooi. In de eerste ronde van de Australian Open kegelde hij zonder pardon de nummer 9 van de wereld Andrej Roebljov uit het toernooi. Zonder setverlies.

Vorige week werd hij al getipt door onze kenners in de vooruitblik op het tennisjaar: Joao Fonseca is een speler om in de gaten te houden.

Eind vorig jaar won hij de Next Gen Finals, een toernooi voor beloftevolle spelers, in Australië gaat hij voort op zijn elan.

Nadat Fonseca door de kwalificaties van het grandslamtoernooi was gevlogen, maakte ook Andrej Roebljov kennis met het onversneden tennistalent. Fonseca klopte de nummer 9 in 3 sets.

Met zijn forehand hamerde Fonseca er stevig op los en op de momenten van de waarheid - in de tiebreaks - was er van zenuwen geen sprake bij de 18-jarige Braziliaan. Integendeel, net dan blonk hij uit met zijn beste tennis.

"Ik speel altijd beter op zulke momenten", reageerde Fonseca. "Dan ga ik voor mijn slagen. Dat maakte het verschil."

Zijn sprookje hoeft lang niet te eindigen in de tweede ronde van zijn allereerste grandslamtoernooi. Daarin treft hij de Italiaan Lorenzo Sonego.

Die verraste de bijna 40-jarige Stan Wawrinka, winnaar van de Australian Open in 2014. Fonseca was toen 7 jaar.