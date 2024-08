Elise Mertens stunt tegen Naomi Osaka in Toronto: "Deze zege geeft heel veel vertrouwen"

Met een vlotte zege tegen de Amerikaanse Katie Volynets had Elise Mertens in de openingsronde van het toptoernooi in het Canadese Toronto woensdag meteen haar visitekaartje afgegeven.

In ronde twee trof ze met Naomi Osaka wel een tegenstander van een ander kaliber. De viervoudige grandslamwinnares, op de weg terug na enkele moeilijke jaren, was de favoriete tegen Mertens, maar daar was vrijdag in Toronto niets van te merken.

Mertens overklaste de Japanse, die in Canada een wildcard had gekregen, en won overtuigend in twee sets: 3-6 en 4-6. Een langverwachte uitschieter voor Mertens, die dit seizoen de wisselvalligheid nog niet van haar kon afschudden.