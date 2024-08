Elise Mertens maakt in Toronto korte metten met Amerikaanse kwalificatiespeelster

Op het WTA-toernooi van Toronto heeft Elise Mertens (WTA-35) de eerste horde zonder problemen genomen. Onze landgenote zette de Amerikaanse kwalificatiespeelster Katie Volynets (WTA-57) opzij in 2 sets: 6-3 en 6-1.

Elise Mertens bereidt zich in Toronto voor op de US Open. In haar eerste match snoepte ze al meteen het opslagspelletje van opponente Volynets af.

De weg lag open naar een 6-3-setwinst. In het 2e bedrijf stoomde Mertens door. Het eerste matchpunt was na anderhalf uur spelen meteen het goede.

De tweede ronde wordt een ander paar mouwen, want dan krijgt Mertens met de Tunesische topper Ons Jabeur (WTA-9) of de voormalige nummer één van de wereld Naomi Osaka (WTA-95) een stevige tegenstandster voor de kiezen.

Eerder op de dag stootte Greet Minnen al door naar de tweede ronde dankzij een knappe zege tegen Sloane Stephens, de winnares van de US Open 2017.