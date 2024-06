Greet Minnen plaatst zich voor de kwartfinales in Rosmalen ten koste van Donna Vekic

Greet Minnen heeft in een rollercoastermatch tegen Donna Vekic aan het langste eind getrokken. Minnen won de eerste set met 6-1, verloor de tweede met 0-6 en overleefde een spannende ontknoping in de slotset: 7-5.

Donna Vekic is al jaren een vaste waarde in de top 50 van het vrouwentennis. Ze is dan ook niet voor niets het 7e reekshoofd in Rosmalen.

Maar aan die status leek Greet Minnen in de eerste set lak te hebben. In een mum van tijd liep ze uit tot 5-0. Niet veel later was de set binnen.



In de tweede set draaide het plots voor geen meter meer bij Minnen. Ze stond voortdurend onder druk op haar eigen opslag en werd pijnlijk met 0-6 afgedroogd.



Toch bleef Minnen vechten. In de beslissende derde set kon ze Vekic meteen schrik aan te jagen met een breakpunt in het eerste spelletje. Ze kon het niet verzilveren, maar het gaf haar wel weer moed.

Op het volgende opslagspel van Vekic was het prijs. Met een break voorsprong ging Minnen de finale in. Tot ze er bij 5-4 niet in slaagde om de match uit te serveren. Ze brak Vekic meteen terug en kon het bij 6-5 vervolgens wel afmaken, bij haar tweede matchpunt.



In de kwartfinales neemt Minnen het op tegen de winnares van het duel tussen Céline Naef en Ljoedmila Samsonova. Tweede reekshoofd Samsonova was eerder vandaag nog genadeloos voor Alison Van Uytvanck.