Bij vierde matchbal plooit Alison Van Uytvanck in Rosmalen

Alison Van Uytvanck heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Rosmalen. Ze verloor in 2 sets van het tweede reekshoofd.

In de eerste set was Alison Van Uytvanck niet opgewassen tegen Ljoedmila Samsonova, het tweede reekshoofd in Nederland.

Na 2 opslagbreaks stond Van Uytvanck 0-4 in het krijt en na een derde verloren opslagspel was de eerste set ingeblikt: 1-6.

In de tweede set hield Van Uytvanck wel gelijke tred, maar een regenpauze speelde niet in haar voordeel. Samsonova maakte het af met 1-6 en 3-6.

Onze landgenote pakte afgelopen weekend nog haar zestiende ITF-titel op het toernooi in het Britse Surbiton.