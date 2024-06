Bergs-killer Alex De Minaur steekt op gras van Rosmalen zijn 9e titel op zak

De Australiër Alex de Minaur (ATP 9) heeft zondag het grastoernooi in het Nederlandse Rosmalen gewonnen. Het eerste reekshoofd versloeg in de finale de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 26) in twee sets.

Na een uur en 31 minuten prijkte de 6-2, 6-4-eindstand op het scorebord. Voor de 25-jarige De Minaur, die deze week in de tweede ronde Zizou Bergs (ATP 81) had uitgeschakeld, is het de negende ATP-titel uit zijn carrière.

Het is ook zijn tweede toernooizege van het seizoen. In het Mexicaanse Acapulco verlengde hij in februari zijn titel. Hij verloor in zijn carrière ook al acht finales.

Door zijn zege klimt De Minaur volgende week ook naar de zevende plek op de wereldranking. De Australiër stond nog nooit hoger.

De 23-jarige Korda mikte in zijn zesde finale op een tweede titel. Hij won tot dusver enkel het ATP-toernooi in Parma (gravel), in 2021. De zoon van voormalig Australian Open-laureaat Petr Korda had in zijn halve finale de Nederlandse titelverdediger Tallon Griekspoor (ATP 23) uitgeschakeld.