Zizou Bergs drijft toptienspeler Alex De Minaur tot het uiterste, maar hij verliest uiteindelijk toch

Op het grastoernooi van Rosmalen is Zizou Bergs in de tweede ronde gestrand tegen Alex de Minaur, het eerste reekshoofd en de nummer 9 van de wereld. Bergs liet zijn Australische tegenstander er wel voor werken.

Zizou Bergs was als lucky loser opgevist voor de hoofdtabel, maar door ex-Rosmalen-winnaar Tim van Rijthoven in de eerste ronde te verslaan, bewees hij dat hij daar zeker zijn plaats had.



Ook tegen Alex De Minaur verkocht Bergs zijn huid duur. In de eerste set zag het er zelfs lange tijd uit dat hij zou winnen. Bij 2-1 brak hij door de opslag van de nummer 9 van de wereld, bij 5-4 mocht hij serveren voor de set.



Maar net dan kwam de klasse van De Minaur bovendrijven. Met zijn rug tegen de muur won hij 3 spelletjes op een rij en zo meteen ook de set.



Dankzij een snelle break zat de Australiër in de tweede set meteen in het zadel en galoppeerde hij richting de finish. Bergs kan toch terugkijken op een goed toernooi, waarin hij opnieuw heel wat vertrouwen kon opdoen met het oog op Wimbledon.