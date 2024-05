Casper Ruud lijkt klaar voor 3e finale op een rij op Roland Garros na hattrick in Genève

Casper Ruud heeft vertrouwen getankt voor Roland Garros met zijn 3e eindzege op het gravel van Genève. De Noor was snel hersteld van zijn halve finale in de ochtend en rekende af met de Tsjech Tomas Machac: 7-5 en 6-3.

Het was een drukke dag voor Casper Ruud, die door regenweer pas vanochtend zijn halve finale kon afwerken tegen de Italiaan Flavio Cobolli. De Noor moest zelfs een matchpunt wegwerken om de finale te halen.

Met zware benen begon het nummer 7 van de wereld aan zijn finale tegen Tomas Machac, die Novak Djokovic had uitgeschakeld in de halve finales. Met de nodige moeite haalde Ruud de eerste set binnen. "Die had ik eigenlijk niet verdiend", gaf de Noor toe achteraf.

Toch toonde Ruud geen medelijden en beëindigde hij zijn lange tennisdag in twee sets. "Ik heb deze week veel moeilijke wedstrijden gespeeld en ik heb moeite gehad om mijn ritme te vinden", zei Ruud.

Hij schrijft het ATP-toernooi van Genève nu al voor de 3e keer op zijn palmares. Ruud, die vorige maand ook al won in Barcelona, heeft al 34 zeges geboekt dit seizoen. Niemand doet beter.

Ruud, de verliezende finalist op Roland Garros in 2022 en 2023, lijkt dan ook klaar om nu wel de hoofdvogel af te schieten in Parijs.