Ook geen finale in Genève: Djokovic blijft op de dool na nederlaag in halve finales tegen Machac

De zoektocht naar zichzelf blijft nog even duren voor Novak Djokovic. Het Servische tennisfenomeen kon zich dit jaar nog geen enkele keer plaatsen voor een finaleplekje op een ATP-toernooi. En ook in Genève geen succes voor Djokovic: in de halve finale ging hij in een driesetter verrassend onderuit tegen de Tsjech Tomas Machac.