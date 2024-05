Nog niet de oude: Rafael Nadal druipt af in Rome na kansloze nederlaag tegen Hubert Hurkacz

Rafael Nadal (37) is nog niet opnieuw het onbespeelbare gravelfenomeen van weleer. De Spanjaard, die na lang blessureleed bouwt aan de weg terug, ging in de tweede ronde van het toptoernooi in Rome kansloos onderuit tegen de Poolse nummer 9 van de wereld Hubert Hurkacz.

In zijn openingsronde tegen Zizou Bergs flitste Rafael Nadal bij momenten, maar twee dagen later fonkelde zijn ster heel wat minder.

In de tweede ronde in Rome stond Nadal tegenover Hubert Hurkacz. Geen cadeau voor de Spanjaard, want de Pool is het nummer 9 van de wereld.

Hurkacz greep Nadal snel naar de keel en liet hem nooit in zijn ritme komen. Na een dominante partij maakte de Pool het na anderhalf al af: 6-1 en 6-3.

Nadal moet zo vroegtijdig afdruipen in Rome, waar hij al tien keer eindwinnaar was. Ook in Barcelona strandde Nadal in de tweede ronde, in Madrid schopte hij het tot de achtste finales.

Op Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat hij liefst veertien keer won, hoopt Nadal nog een laatste keer te schitteren. Of/hoelang de Spanjaard daarna nog doorgaat, is nog niet bekend.