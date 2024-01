Zheng Qinwen plaatst zich in Melbourne als tweede Chinese na Li Na voor grandslamfinale

Zheng Qinwen heeft donderdag op de Australian Open een stukje Chinese tennisgeschiedenis geschreven. Het 21-jarige talent wipte toernooirevelatie Dajana Jastremska in de halve finale met tweemaal 6-4. Zheng is zo de tweede Chinese speelster ooit die de finale van een grandslamtoernooi bereikt, na legende Li Na. In de finale wacht favoriete Aryna Sabalenka.

De Oekraïense qualifier Dajana Jastremska was bezig aan een tennissprookje in Melbourne. De nummer 102 van de wereld had het tot in de halve finale geschopt, en daarin trof ze Zheng Qinwen, die op haar beurt ook een stukje tennisgeschiedenis aan het schrijven was.



De 21-jarige Zheng had in Melbourne haar naam als nieuwe tennisrevelatie waargemaakt. De Chinese imponeerde met haar stevige forehand.

Ook in de halve finale stoomde ze onverstoord door. Met tweemaal 6-4 en na een uur en 42 minuten rekende ze af met Jastremska.

Zo speelt Zheng zaterdag haar eerste finale op een grandslamtoernooi. Ze treedt daarmee in de voetsporen van de Chinese tennislegende Li Na. Die laatste won in haar carrière twee grand slams: Roland Garros in 2011 en de Australian Open in 2014.

In de finale wacht nu titelverdedigster Aryna Sabalenka (WTA 2). De Wit-Russische schakelde eerder op de dag de Amerikaanse Coco Gauff (WTA 4) uit met 7-6 (7/2) en 6-4.