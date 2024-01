Grigor Dimitrov wint zijn eerste toernooi in 6 jaar: "Ik word emotioneel"

Voormalig nummer 3 van de wereld Grigor Dimitrov heeft nog eens victorie kunnen kraaien. De Bulgaar won in Australië de finale van het hardcourttoernooi in Brisbane. In de finale klopte hij de Deen Holger Rune.

Voor Grigor Dimitrov was het zijn eerste toernooizege sinds de eindwinst op de ATP Finals, in november 2017. Toen versloeg hij in de finale David Goffin. In totaal heeft de Bulgaar negen ATP-titels op zijn palmares staan. Hij speelde in Brisbane zijn 18 finale.

"Het is even geleden", zei Dimitrov met de trofee in zijn handen. "Het doet me wat, ik word er emotioneel van."

Nu trekt hij naar het zuiden van Australië voor de Australian Open van Melbourne. Het grandslamtoernooi gaat komende zondag van start.