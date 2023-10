26-jarige Kazak Alexander Boeblik wint European Open dankzij zijn monsteropslagen

Boeblik gebruikt zware opslag om finale te winnen

De toeschouwers in de Lotto Arena kregen een aangenaam kijkstuk geserveerd door Arthur Fils en Alexander Boeblik. De jonge Fransman schudde de mooiste en spectaculairste slagen uit zijn racket, maar de uitgekookte Boeblik was niet onder de indruk.



De 26-jarige Kazak steunde op zijn machtige eerste opslag (11 aces en 97% gewonnen punten op zijn eerste service) en had genoeg aan één break om set 1 op zak te steken. Hij maakte het af in stijl: met 2 aces. Een van die aces was een tweede opslag aan 224 km/u.



Het verlies van de eerste set was een tik voor Fils, die meteen zijn opslag moest inleveren in de tweede set. De Fransman leek even de pedalen te verliezen, maar dwong halverwege de set Boeblik toch tot het uiterste om zijn opslag te behouden.



De Kazak liet zijn ervaring spreken, hield de punten kort en kon zijn break voorsprong behouden. Fils raakte wat gefrustreerd door het puike defensieve spel van Boeblik.

Zo pakte Boeblik met 6-4 en 6-4 zijn tweede ATP-titel van 2023, na zijn zege in Halle. "Ik moest mijn wapen, mijn opslag, gebruiken", verklaarde Boeblik de risico's die hij nam op zijn tweede opslag. "Anders kon ik Arthur, the next best thing, niet kloppen."