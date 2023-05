Oekraïense Kalinina geeft op met tranen in haar ogen, Rybakina is de keizerin van Rome

Jelena Rybakina had de eerste set met 6-4 gewonnen en stond in de tweede met 1-0 voor, toen Angelina Kalinina moest opgeven.

Kalinina ging op een stoel zitten en liet een dokter komen. Een blessure aan haar linkerbeen speelde haar parten, en daar kon de dokter niets aan doen. Kalinina besliste de strijd - met tranen in haar ogen - te staken.

Voor de in Rusland geboren Rybakina is dit haar vijfde WTA-titel, haar tweede dit seizoen. In maart was ze al de beste in Indian Wells, ook een WTA 1.000-toernooi.

In 2019 won Rybakina in Boekarest, in 2020 in Hobart en vorig jaar zette ze met Wimbledon een eerste grandslamtoernooi op haar palmares. Op de Australian Open moest ze dit jaar in de finale buigen voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA-2).

Kalinina mist dan weer de kans op een eerste WTA-titel. In 2021 was ze ook al eens de runner-up, op het WTA 250-toernooi in Boedapest.