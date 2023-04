Ook Medvedev en Tsitsipas zullen Monte Carlo niet winnen

Daniil Medvedev heeft zich verslikt in de 19-jarige Deen Holger Rune (ATP-9). De Rus had gisteravond laat nog zijn match in de 1/8e finales afgewerkt - een driesetter tegen Alexander Zverev - en stond zichtbaar vermoeid op het terrein.

Een frisse Rune ging vroeg door de opslag van Medvedev in set 1 (6-3). Ook in de tweede set brak hij snel, maar Medvedev wist zich weer in de match te knokken.

Een nieuwe break in een lang negende game deed Medvedev finaal de das om: 6-4.