Lorenzo Musetti dient Novak Djokovic in Monte Carlo zijn 2e verlies van 2023 toe

Novak Djokovic had dit seizoen enkel in Dubai verloren tegen Daniil Medvedev, al moest hij de Amerikaanse tournee vanwege zijn vaccinatiestatus missen.



In Monte Carlo, waar zijn naam in 2013 en 2015 op de erelijst staat gekrast, stond hij tegenover Lorenzo Musetti, de Italiaan die hem vorig jaar ei zo na had uitgeschakeld op Roland Garros.



Musetti gaf toen een 2-0-voorsprong in sets nog uit handen. In het prinsdom draaide hij de rollen om. Djokovic won de eerste set, maar Musetti ging erop en erover. De nummer 1 van de wereld sukkelde te veel met zijn opslag om gelijke tred te blijven houden met Musetti.



"Ik sta hier te vechten tegen de tranen", zei een geëmotioneerde Musetti. "Ik ben heel erg trots op mijzelf. Novak verslaan is heel speciaal voor mij. Het was een zware strijd, met veel lange rally's."

In de kwartfinales treft Musetti met Jannik Sinner een landgenoot. Sinner versloeg, voor het oog van sprintlegende Usain Bolt, Hubert Hurkacz.