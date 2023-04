Herstelde David Goffin verliest zijn eerste gravelwedstrijd van het seizoen

David Goffin speelde zijn eerste wedstrijd in meer dan een maand. Eind februari had hij in Marseille moeten opgeven met een knieblessure.

Hij wilde zijn titel graag verdedigen in Marrakech, maar dat toernooi kwam te vroeg. Dus werd het meteen het toptoernooi van Monte Carlo.

Bij zijn rentree op het gravel van Monaco kon Goffin Diego Schwartzman aardig weerwerk bieden. Hij dwong de Argentijn tot lange spelletjes, maar een nieuwe zege zoals vorig jaar in Antwerpen zat er niet in.

Na 1 uur en 42 minuten moest Goffin zich gewonnen geven.