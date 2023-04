Elise Mertens gaat vlot voorbij Duitse speelster in Madrid

Elise Mertens (WTA-29) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het WTA 1.000-toernooi in Madrid. De Belgische nummer 1 versloeg in de Spaanse hoofdstad de Duitse speelster Jule Niemeier (WTA-67) in twee sets: 6-3 en 6-4. De partij duurde 2 uur en 4 minuten.