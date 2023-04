Elise Mertens boekt eerste overwinning van deze maand in Madrid

Elise Mertens (WTA 29) heeft een deugddoende zege geboekt en zich zo gekwalificeerd voor de derde ronde van het WTA 1.000-toernooi in Madrid (gravel/7.652.174 euro). Het was de eerste triomf van Mertens in de maand april.

De 27-jarige tennisster haalde het in twee sets (6-3 en 6-1) van de Canadese Rebecca Marino (WTA 79). De partij duurde een uur en achttien minuten.

In de derde ronde treft Mertens, die als 24e geplaatst is in Madrid en vrij was in de eerste ronde, de Duitse Jule Niemeier (WTA 67). Niemeier klopte eerder donderdag in haar tweede ronde het Tsjechische tiende reekshoofd Petra Kvitova (WTA 10).

Eerder op de dag kwam ook Maryna Zanevska (WTA 75) al in actie in de Spaanse hoofdstad. De Belgische nummer twee verloor in twee sets (6-2 en 6-3) van de Russische Liudmila Samsonova (WTA 18), het veertiende reekshoofd.

Ysaline Bonaventure (WTA 84) kwam in Madrid niet door de kwalificaties.