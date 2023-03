Elise Mertens vliegt naar de kwartfinales in dubbelspel Miami

De Amerikanen Coco Gauff en Jessica Pegula, die het tweede reekshoofd vormen op het hardcourt in Florida, zijn de volgende tegenstanders.



Gauff en Pegula ontdeden zich in hun 1/8e finale met 6-4, 7-6 (7/4) van de Amerikaanse Asia Muhammad en de Kazachse Anna Danilina.



Mertens staat al op de erelijst in Miami. In 2019 won ze het toernooi aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. Met de Russische Veronika Koedermetova bereikte ze vorig jaar de finale, maar daarin bleken de Duitse Laura Siegemund en de Russische Vera Zvonareva met 7-6 (7/3), 7-5 te sterk.



In het enkelspel doet Mertens ook nog mee. Vanavond werkt onze nummer 39 van de wereld haar 1/8e finale af tegen de Russin Jelena Rybakina (WTA-7).