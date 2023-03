Drie op een rij: Daniil Medvedev wint ook het toernooi van Dubai

De lastigste klip had Daniil Medvedev al omzeild in Dubai. In de halve finales trakteerde hij Novak Djokovic op zijn eerste nederlaag van het jaar (6-4 en 6-4).

Vandaag in de finale had Medvedev minder werk met Andrej Roeblev. Meer dan 4 games gunde hij zijn goede vriend niet.

"Andrej is in staat om elke speler pijn te doen. Deze keer heb ik gedomineerd, maar de volgende match kan het net andersom zijn", zei hij.

Met zijn 18e toernooizege wist Medvedev zijn mindere seizoensstart uit. Op de Australian Open vloog hij er al in de 3e ronde uit.

"Dat was niet goed", geeft hij toe. "Soms heb je de indruk dat je goed speelt en toch verlies je. Soms is het net omgekeerd."

Medvedev reist nu af naar de Verenigde Staten voor de toptoernooien Indian Wells (8-9 maart) en Miami (22 maart - 2 april).