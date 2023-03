Medvedev smeert Djokovic zijn eerste nederlaag van het seizoen aan

In 2021 speelden Novak Djokovic en Daniil Medvedev de finale van de US Open. Medvedev pakte uit met een overwinning in 3 sets, daarna verloor hij elke confrontatie met Djokovic. Tot vandaag.

De Serviër moest in twee sets (6-4 en 6-4) het hoofd buigen. Voor Djokovic was het zijn eerste nederlaag in 2023. Hij was bezig aan een reeks van 20 ongeslagen wedstrijden.

Dubai was Djokovic' eerste toernooi na zijn eindwinst op de Australian Open. Voordien won hij ook al het ATP-toernooi in Adelaide.



Voor man in vorm Medvedev wordt Dubai zijn derde finale in evenveel weken. De 27-jarige Rus won de voorbije weken de toernooien in Rotterdam en Doha.