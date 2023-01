Van Uytvanck lijdt logische nederlaag tegen Kvitova: "Was op mijn hoede"

Kvitova: "Van Uytvanck klopte me op de Spelen, ik was op mijn hoede"

Kvitova speelde in 2019 de finale in Melbourne en was beducht voor Van Uytvanck. "Het was een lastige eerste ronde, zoals dikwijls op grandslamtoernooien", reageerde de 32-jarige. Bijzonder omdat het om Alison ging. Zij had me geklopt op de Olympische Spelen (5-7, 6-3, 6-0 in de 2e ronde in Tokio, red) en ik wist dus wat te verwachten. Ik was op mijn hoede."



"Ze had haar spel en stijl een beetje veranderd, met meer variatie. Ik ben dus heel gelukkig dat ik kon aanklampen in de eerste set en de tiebreak kon pakken. Vanaf toen kon ik wat meer ontspannen spelen en ging ik beter spelen."