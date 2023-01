Op een drafje: Novak Djokovic dartelt naar zijn 10e Australian Open-finale

De 25-jarige Tommy Paul was voor de Australian Open nog nooit verder geraakt dan de 4e ronde op een grandslamtoernooi. De Amerikaan beleefde dus een tennissprookje in Melbourne, maar dat kreeg geen happy end.

Nochtans slaagde Paul er in de 1e set wel in om toernooifavoriet Novak Djokovic het leven zuur te maken. Die leek op weg naar eenvoudige setwinst, maar de Amerikaan knokte zich van een 5-1-achterstand terug tot 5-5.

Tot een tiebreak kwam het evenwel niet, want in het 12e spelletje kwam de ervaring van de Serviër bovendrijven. Paul moest serveren om een tiebreak af te dwingen, maar Djokovic sloeg op het juiste moment toe en pakte met een nieuwe break de 1e set.

Dat de 9-voudige winnaar in Melbourne alsnog met set 1 ging lopen, was een tik voor Paul en - voor zover dat nog nodig was - een boost voor het zelfvertrouwen van Djokovic.

De Serviër was nu helemaal los en Paul hing in de touwen. De Amerikaan kon in het vervolg van de wedstrijd nog 3 spelletjes winnen en na bijna 2,5 uur was het over en uit voor Paul.

Novak Djokovic staat zondag voor de 10e keer in zijn carrière in de finale van de Australian Open. Daarin neemt hij het op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas. Als de Serviër wint, evenaart hij met 22 grandslamtitels het record van Rafael Nadal.