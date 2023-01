Stefanos Tsitsipas knokt zich voorbij Chatsjanov naar finale Australian Open

De 24-jarige Tsitsipas, het derde reekshoofd, had de bovenhand tegen 20e reekshoofd Chatsjanov. In elke set pakte hij als eerste de opslag van zijn opponent af, maar die slaagde er vaak in om nog tiebreaks af te dwingen. Toen na de eerste set ook nog eens de opslag van de Griek begon te draaien - 18 aces - was er bijna geen houden meer aan. Met 66 winners (tegenover 46) trok Tsitsipas verdiend aan het langste eind. In de tiebreak van de 3e set kreeg hij al 2 matchballen, maar Chatsjanov tankte hoop. Die werd al snel de kop ingedrukt, Tsitsipas liep meteen 3-0 uit en maakte het na 3,5 uur af. Zo eindigde ook hun zesde onderlinge ontmoeting op een overwinning voor de Griek: 6-0 staat het nu. (lees voort onder foto)

Verloor Roland Garros-finale in 2021

Melbourne ligt Tsitsipas. Hij stond er al voor de 4e keer in de halve finales. In 2019, 2021 en 2022 bleef het daar ook bij. Zijn enige grandslamfinale tot nu was die van Roland Garros in 2021, toen Djokovic hem van de titel hield.



Ook nu kan de Serviër (ATP-5) hem in de ogen kijken in de finale. De 9-voudige laureaat van de Australian Open speelt een beresterk toernooi, verwacht wordt dat straks de Amerikaanse toernooiverrassing Tommy Paul (ATP-35) voor de bijl gaat.



Voor de 26-jarige Chatsjanov was het zijn tweede halve finale op een grandslamtoernooi op een rij, een finale speelde hij nog nooit.