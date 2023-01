Met Daniil Medvedev verliest de Australian Open finalist van de voorbije 2 edities

Daniil Medvedev was de voorbije 2 jaar telkens de verliezende finalist op de Australian Open: vorig jaar was Nadal nipt te sterk in 5 sets, het jaar daarvoor stootte Medvedev op recordhouder Djokovic.

De 22-jarige Amerikaan Sebastian Korda was niet onder de indruk. Met energiek en koelbloedig tennis speelde Korda Medvedev tureluurs in de eerste 2 sets.



In set 3 leek Korda vlotjes door te stomen naar de zege. De Amerikaan ging al snel door de opslag van Medvedev, die zich opnieuw in de set knokte.

Een tiebreak moest beslissen over de 3e set. En daarin sprintte Korda al snel naar een 6-1-voorsprong. Het 4e matchpunt was het goede voor Korda, die het afmaakte met een forehand.

Zo is Medvedev de volgende in het rijtje van grote namen die al vroeg gesneuveld zijn in Melbourne. Onder meer Rafael Nadal, Casper Ruud (ATP-3), Taylor Fritz (ATP-9) en Alexander Zverev (ATP-13) gingen hem voor.