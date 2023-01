Australian Open in de ban van Netflix-vloek: protagonisten sneuvelen in sneltempo

En dus groeide het geloof in de #NetflixCurse exponentieel op sociale media. Alleen Sakkari and Auger-Aliassime blijven nu nog over.

Het lijken wel "The Hunger Games" in Australië.

Sloeg vloek ook in F1 en wielrennen al toe?

Het is lang niet de eerste keer dat Netflix als boodsdoener van slechte resultaten aanzien wordt.

Ook in de populaire F1-serie "Drive to Survive" is de Netflix-vloek een veelbesproken onderwerp. Wanneer de cameraploeg tijdens een weekend in het zog van bepaalde teams kroop, kampten die coureurs vaak met problemen.

En wat te denken van de Netflix-docu over de meest recente Tour de France? De crew interviewde vooraf alle topfavorieten... behalve de uiteindelijke winnaar Jonas Vingegaard.