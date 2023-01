Elise Mertens stormt door naar kwartfinales in dubbelspel

In het enkelspel heeft Elise Mertens zaterdag haar meerdere moeten erkennen in Arina Sabalenka, met wie ze in 2021 het dubbeltoernooi in Melbourne won. Nu vormt de Belgische een duo met de Australische speelster Storm Hunter.

De samenwerking loopt goed. In nog maar hun 3e match als duo gingen ze vlot voorbij Viktorija Golubic en Monica Niculescu. Na een uur waren ze al klaar met de Zwitserse en Roemeense speelster: 6-2 en 6-2.

Leuk voor Hunter en Mertens: ze mochten de wedstrijd in de Rod Laver Arena, het grootste stadion van de Australian Open, afwerken. Dat deden ze in exact dezelfde outfit.

"Nu onze nagels nog", lachte Mertens, die zeer tevreden is over het samenspel met Hunter. "We maken veel plezier."

In de kwartfinales wachten Marta Kostjoek uit Oekraïne en Elena-Gabriela Ruse uit Roemenië.