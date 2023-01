Alison Van Uytvanck strandt in de 1/8e finales van het dubbelspel op de Australian Open

Alison Van Uytvanck was in het dubbelspel bij de vrouwen in 6 pogingen nog nooit voorbij de 1e ronde geraakt. Aan de zijde van Anhelina Kalinina, nochtans geen hoogvlieger, lukte het dit weekend plots wel. En ook in de tweede ronde wurmde het relatief nieuwe duo zich voorbij de ervaren tandem Anna Danilina/Sania Mirza.

Maar een nieuwe stunt naar de kwartfinales was net te hoog gegrepen. Samen met de Oekraïense Anhelina Kalinina moest onze 28-jarige landgenote in twee sets het hoofd buigen voor de Chinese Yang Zhaoxuan en de Taiwanese Chan Hao Ching, de elfde reekshoofden in Melbourne.

Van Uytvanck en Kalina begonnen aarzelend aan de partij en waren zodoende de volledige wedstrijd op achtervolgen aangewezen. De eerste set eindigde al snel op 3-6. Het duo knokte in de tweede set weerbarstig terug, maar ook die draaide uit op een 5-7-sisser.

Elise Mertens is nu de enige overgebleven Belgische in het toernooi. Zij neemt het later op de dag samen met de Australische Storm Hunter in de derde ronde op tegen de Zwitserse Viktorija Golubic en de Roemeense Monica Niculescu. Mertens en Hunter vormen het vierde reekshoofd.