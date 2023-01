Aryna Sabalenka mag zich opmaken voor haar allereerste grandslamfinale

Magda Linette, de nummer 45 van de wereld, had op weg naar de halve finales al 4 reekshoofden uit het toernooi gekegeld en gunde ook Aryna Sabalenka geen vrijgeleide naar de finale.



Net als in de andere halve finales tussen Azarenka en Rybakina werd de 1e set beslist in een tiebreak. Daarin was Sabalenka oppermachtig. Met enkele mokerslagen gunde ze Linette geen kans: 7-1 in de tiebreak en 1-0 in sets.

Sabalenka, die in 2023 nog geen set verloren heeft, ging vervolgens door op haar elan in de 2e set. De Wit-Russische ging al vroeg door de opslag van haar tegenstandster en keek daarna niet meer om.

Vierde keer goede keer dus voor Sabalenka, die haar vorige 3 halve finales op een Grand Slam verloren had. In de finale mag ze het zaterdag opnemen tegen Jelena Rybakina.