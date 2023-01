Jelena Rybakina verzilvert haar hoogvorm met finaleplaats op Australian Open

Jelena Rybakina staat al het hele toernooi op hoog niveau te tennissen en verloor op weg naar de halve finales amper één set.

In haar halve finale had ze het niet onder de markt met de ervaren Victoria Azarenka, in 2012 en 2013 de winnaar in Melbourne. Een hoogstaande 1e set werd beslist in een tiebreak en daarin haperde Azarenka plots. Rybakina strafte de foutjes genadeloos af en stak set 1 op zak.



Het setverlies was een flinke tik voor Azarenka, die het in de 2e set steeds moeilijker kreeg op haar eigen service. Rybakina had haar opponente in de tang en mepte zich overtuigend naar de finale.

Voor de Kazakse, die in Melbourne nog nooit voorbije de 3e ronde geraakt was, wordt het haar 2e grandslamfinale. Vorig jaar triomfeerde de 23-jarige Rybakina al op Wimbledon.