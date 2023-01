Alison Van Uytvanck pakt scalp van reekshoofd Magda Linette in Hobart

Drie op vier voor de Belgen in de eerste ronde in Hobart (hardcourt/259.303 dollar) in Nieuw-Zeeland. Alison Van Uytvanck schaarde zich bij Ysaline Bonaventure en Maryna Zanevska door de Poolse Magda Linette in 3 sets te kloppen: 6-4, 1-6, 6-4.