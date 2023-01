Maryna Zanevska wipt Elise Mertens in 1e ronde in WTA-Hobart: "Was geen 100%"

Maryna Zanevska heeft zich in een Belgisch onderonsje in Hobart (hardcourt/259.303 dollar) de betere getoond van Elise Mertens. De nummer 87, die uit de kwalificaties komt, klopte de nummer 29 met 6-4, 6-4 na 1 uur en 54 minuten. Mertens had last van haar schouder.

De eerste set was er een met 7 breaks, Mertens trok aan het kortste eind. Zanevska werkte 6 van 9 breakballen weg, Mertens maar 4 van de 8.



De kansen wisselden voortdurend, Zanevska was aan de opslag in de eerste set de mindere met 59 tegen 66 procent geslaagde eerste opslagen en 4 dubbele fouten. Ze kwam 2-0 voor, maar ook 2-3 en 3-4 achter. Waarna ze het dubbeltje naar het einde toch weer naar zich toetrok. Ze brak bij haar 3e setpunt voor setwinst: 6-4.



In de tweede set krikte Zanevska haar opslagniveau op, Mertens sukkelde wat met de service (71% tegen 62% eerste opslagen en 3 dubbele fouten). Het tweede reekshoofd liet ook haar schouder meerdere keren behandelen tijdens de match.



Mertens benutte een eerste en tweede breakkans niet, zelf werkte ze 3 breakballen weg. Tot 5-4 behield ieder zijn eigen opslag, maar het tiende spelletje werd Mertens fataal. Op haar eigen opslag gaf ze op het eerste matchpunt de partij prijs.



(lees voort onder foto)

Elise Mertens.

Nu tegen Kenin, Australian Open-laureate van 2020

Mertens had in 2017 in Sint-Petersburg hun enige eerdere ontmoeting gewonnen. De beste Belgische tennisster won het toernooi in Hobart al twee keer, in 2017 en 2018, maar moet nu dus al vroeg inpakken.



In de 1/8e finales speelt Zanevska tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-280). Zij versloeg de Chinese Lin Zhu (WTA-105) met 6-2, 6-2.



Het wordt Zanevka's eerste confrontatie met de 24-jarige Kenin, die in 2020 de Australian Open won en de finale speelde op Roland Garros. Ze bereikte toen de vierde plaats op de WTA-ranking, maar vandaag is ze na vormperikelen en blessureleed helemaal weggezakt.

Mertens: "Was niet 100% door schouderpijn"