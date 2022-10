De jeugd is aan het woord: Holger Rune viert in Stockholm, Lorenzo Musetti in Napels

Holger Rune is in sneltempo naam voor zichzelf aan het maken in het ATP-circuit. De Deen brak dit jaar in april door op het hoogste niveau met de titel in München. In Stockholm deed het 19-jarige nummer 27 van de wereld er nog een titel bij.

In de finale in Zweden was Rune in twee sets te sterk voor Stefanos Tsitsipas, topreekshoofd in Stockholm. De Griek moest met tweemaal 4-6 het onderspit delven.