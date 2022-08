Elise Mertens moet inpakken na nederlaag in tweede ronde tegen Camila Giorgi

Na een sterk Wimbledon is Elise Mertens nu begonnen aan haar Amerikaanse luik met als hoogtepunt de US Open in september.

In Toronto rekende ze in de eerste ronde vlot af met de Hongaarse Anna Bondar waarna een duel volgde met de hoger geplaatste Camila Giorgi.

In de eerste set nam de Italiaanse al snel het voortouw en liep ze uit tot een stevige 0-4-voorsprong. Mertens deed wat ze kon en keerde nog terug tot 3-5, maar zag in het spelletje daarna de set wel verloren gaan.

In set 2 hield Mertens lange tijd gelijke tred tot Giorgi in money time bij 5-5 door haar opslag ging. Nadien stoomde de Italiaanse door naar een 3-6, 5-7 overwinning. In de volgende ronde wacht een duel Jessica Pegula of Asia Muhammad.

Mertens blijft nog wel even in Toronto want ze is ook nog in het dubbelspel actief. Ze komt later vanavond aan de zijde van de Russische Veronika Koedermetova nog in actie tegen Sania Mirza en Madison Keys.